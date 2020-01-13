Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı - Son Dakika

Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı

6 saat önce

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.

Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı, System.String[]

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.

İtfaiye Biriminden yetkililer, Yeni Güney Galler'deki yangınlarla mücadelede hava sıcaklığının düşmesiyle uzun zamandır ilk kez gelişme kaydedildiğini belirterek, yangınlardan bir kısmının kontrol altına alındığını ifade etti.

Eyaletin Bodalla kasabası yakınlarındaki yangınla mücadele ekibinin başındaki Dale McLean, yaptığı açıklamada sıcaklığı düşmesi ve rüzgar hızının yavaşlamasıyla yangınlarla daha etkili mücadele ettiklerini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, serinleyen hava koşullarının gelecek hafta da devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Ekimden bu yana devam eden Sidney kenti yakınlarındaki Gospers Dağı'ndaki yangının hafif yağmur sayesinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım milyar civarında hayvan da telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Avustralya, İtfaiye, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı
Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
17:34 Körfez İlçe Emniyet Müdürü'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika
17:34 Evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı - Son Dakika
17:34 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Son Dakika
17:33 Müşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandı - Son Dakika
17:32 Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:33:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]