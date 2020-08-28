Avustralya'da şiddetli fırtına 3 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Avustralya'nın Melbourne kentinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Melbourne kentini şiddetli fırtına vurdu. Kentte fırtınanın şiddetiyle ağaçların devrilmesi sonucu 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Dört yaşındaki çocuğun Blackburn South banliyösündeki bir patikada üzerine ağaç devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden diğer kişilerin Tecoma ve Fernshaw banliyölerinde ağaçların arabalarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 59 yaşında bir adam ve 36 yaşında bir kadın olduğu aktarıldı.

Saatte 158 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlar kentin banliyö bölgelerinde büyük hasara yol açarken, 95 bin ev zarar gördü. Elektrik direklerini de deviren fırtına nedeniyle içme suyunun kirlendiği 88 bölgede halka uyarı yapıldı. İçme suyunun kirlenmesiyle 250 bin evin olumsuz etkilendiği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonrası 2 bin 100'den fazla acil yardım çağrısı yapıldığını bildirdi.

Victoria eyaletinde yer alan Melbourne kenti tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır sıkı bir tecrit altında. Eyalet genelinde yaklaşık 500 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, yeni tespit edilen vaka sayısında düşüş yaşandığı ifade edildi. - MELBOURNE