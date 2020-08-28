- Avustralya'da şiddetli fırtınanın ardından içme suyu krizi- Halk marketlere hücum etti, içme suyu... - Son Dakika

- Avustralya'da şiddetli fırtınanın ardından içme suyu krizi

Halk marketlere hücum etti, içme suyu kalmadı

MELBOURNE - Avustralya'nın Melbourne kentini vuran şiddetli fırtına sonrası Sular İdaresinden abonelere "Musluktan su içmek sakıncalıdır" şeklinde kısa mesaj atıldı. Uyarının ardından kent sakinleri marketlere akın edince, tüm su stokları tükendi.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Melbourne kentini şiddetli fırtına vurdu. Kentte fırtınanın şiddetiyle ağaçların devrilmesi sonucu 4 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi hayatını kaybetti. Saatte 158 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlar kentin banliyö bölgelerinde büyük hasara yol açarken, 88 bölgeye verilen içme suyu hattında su şebekesinin zarar gördüğü bildirildi. Sular İdaresi tarafından yapılan açıklamada, su dağıtım şebekesine dezenfekte edilmeyen suyun karıştığı ve söz konusu durumdan etkilenen mahallelerde yaşayanların musluk suyunu içmemeleri gerektiği ifade edildi.

Sular İdaresinden abonelere "Musluktan su içmek sakıncalıdır" şeklinde kısa mesaj atılırken, söz konusu bölgelerde adeta su yarışına girildi. Marketlere akın eden halk, saatler içinde tüm su stoklarını bitirdi. Market çalışanları izdiham çıktığını belirtti. Yetkililerin arızaların giderildiği yönünde açıklama yapmasının ardından çalışanlar da rahat bir nefes aldı. Yapılan açıklamada suyun duş, banyo, tuvalet, el yıkama, bulaşık ve bahçe sulama işlerinde kullanılabileceği kaydedilirken, kirli suyu tüketenlerin mide sorunu yaşamaları halinde doktora başvurmaları tavsiye edildi.

Su sorunundan 250 bin hane etkilenirken, arızanın giderilmesine rağmen su satışlarının bir süre daha normalin üzerinde seyretmesi bekleniyor.