Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balina sayısı 470'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balina sayısı 470'e çıktı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan sonra, 200 balinanın daha karaya oturduğu açıklandı.

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balina sayısı 470'e çıktı, System.String[]

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan sonra, 200 balinanın daha karaya oturduğu açıklandı.

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, havadan yapılan denetimlerde toplu halde karaya oturdukları tahmin edilen 200 pilot balinanın, Macquarie Heads bölgesinde mahsur kalan 270 balinanın kurtarılmaya çalışıldığı kıyıya yaklaşık 7 ila 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı.

Nic Deka, "Havadan tespit edilen balinaların çoğu ölü görünüyor ancak bu sabah sudakilerin durumunu değerlendirmek için oraya bir tekne gönderildi." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki başka kıyılarda balina olup olmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Deka, kurtarma ekiplerinin daha kapsamlı bir arama yapacaklarını söyledi.

Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü Macquarie Heads bölgesindeki sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan üçte birinin öldüğü açıklanmıştı.

Yeni bulunan gruptakiler dahil yaklaşık 300 balinanın ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunan balinalardan hayatta kalanları kurtarmak için çaba harcayan yaklaşık 40 kişilik kurtarma ekibi, 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başarmıştı.

Sığ sulardan kurtarılan balinaların açık denize çıkarma işlemleri devam ederken, deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor.

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

Avustralya, Tazmanya, Pilot, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balina sayısı 470'e çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Bu da karton toplama kavgası! Başında cam şişe kırdılar, ortalık birbirine girdi Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz krize yol açtı Kadın öğretmen, husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı! Davalık oldular Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Masterchef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel         
09:47
2012 yılında şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist öldürüldü 2012 yılında şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist öldürüldü         
09:25
8 kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek 8 kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek         
09:04
Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecek Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecek         
08:44
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak         
07:41
Konya'da yaşayan kadına hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi Konya'da yaşayan kadına hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi         
07:09
Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil         
23:26
Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret         
22:50
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi Düğünden çıkıp balayına yetişmeye çalışan çift, gelinlik ve damatlıkla uçağa bindi         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 09:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balina sayısı 470'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei