Avustralya'da "Sokak iftarı" 2 yıl aradan sonra yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapıldı - Son Dakika

Avustralya'daki Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan geleneksel "Sokak iftarı" vatandaşların yüksek katılımıyla gerçekleştirildi.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (İCMG) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen iftar programı, yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla Melbourne kentindeki Meadow Heights Camisi'nde yapıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, İşçi Partisi Federal Milletvekili Maria Vamvakinou, İCMG Avustralya Bölge Başkanı Ramazan Ötkün, Victoria eyaletinden siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

İCMG Teşkilatlanma Başkanı Ömer Faruk Yalçıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl aradan sonra farklı etnik köken ve inançlardan Avustralyalılarla yeniden bir araya gelmekten memnun olduklarını söyledi.

İftar organizasyonunu planladıkları gibi yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Yalçıner, "Pandemiden sonra açıkçası bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik. 2 bin kişinin üzerinde katılım oldu, yemeklerimiz yetmedi. Allah izin verirse gelecek yılki ramazana daha büyük bir organizasyonla buradaki Müslüman kardeşlerimizin ve toplumumuzun karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl katılımın beklediklerinden yüksek olduğunu ve gelecek yılki hazırlıklarını bunu dikkate alarak yapacaklarını vurgulayan İCMG Kurumsal İletişim Başkanı Selahattin Toprak ise etkinlikten yüz akıyla çıktıklarını söyledi.

İftara federal ve eyalet düzeyinde politikacıların da katıldığını hatırlatan Toprak, "Organizasyonun koordinatörü olarak elhamdülillah yüzümüzün akıyla çıktık. İnsanlar geldiler, yediler, içtiler, şu anda da eğleniyorlar. Tahminen 2 bin 500'ün üzerinde bir katılım oldu, önümüzdeki yıllarda bu daha da büyüyecek." şeklinde konuştu.

Cami çevresinde yaşayan Avustralyalı Müslümanlardan Mohamed Hilal, "Burada olmak çok güzel bir şey. Bu etkinliklerde çevreden tanıdığımız insanlarla bir araya geliyoruz, büyük bir aile gibi hissediyoruz. Ramazanın ruhunu hissediyoruz. Bugün de onlardan birini yaşıyoruz." dedi.

Sokak iftarına ailecek katılan Avustralyalı Türklerden Azize Yılmaz, kalabalıkla birlikte iftar açmanın güzelliğini yaşadıklarını belirterek "Çok güzel bir iftar oldu Allah razı olsun herkesten, emeği geçen herkese teşekkür ederiz, Allah kabul etsin." diye konuştu.

İCMG'nin düzenlediği Sokak İftarı, Avustralya'da halka açık olarak düzenlenen en yüksek katılımlı iftar organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Avustralyalı Türkler ve farklı etnik kökenlerden Müslümanların yanı sıra herkese açık olarak yapılan iftara katılanlar, cami avlusuna kurulan çadırlarda çok sayıda lezzeti tatma ikanı buluyor.