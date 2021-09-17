Üye Girişi
Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

17.09.2021 05:30
Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı verilen mücadele sıkı tedbirlerle sürerken, ülkede virüsten ölenlerin ve virüse yakalananların sayısındaki artış da devam ediyor.

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı verilen mücadele sıkı tedbirlerle sürerken, ülkede virüsten ölenlerin ve virüse yakalananların sayısındaki artış da devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 12, Victoria eyaletinde 1 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Yeni vaka sayılarındaki düşüşe rağmen ülkedeki en fazla yeni vaka sayısı yine 1284 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla NSW'de kaydedildi.

Sıkı tedbirlerin yarından itibaren kısmen hafifletileceği Victoria'da 510 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, tam kapanmanın sürdüğü Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) ise 30 kişi virüse yakalandı.

Yasakların kaldırıldığı Queensland eyaletinde 1 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletleri, Tazmanya, Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde yeni vaka bildirilmedi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1143'e yükseldi

Delta varyantıyla mücadelenin devam ettiği NSW ve Victoria'da son 24 saat içinde 13 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 1143'e çıktı.

Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı da bugünkü 1825 yeni vakayla birlikte 82 bin 241'e yükseldi.

Ülkedeki toplam 20 bin 776 aktif vakadan 284'ü yoğun bakımda olmak üzere, 1441 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası sayısı 4 bini geçti

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5'i yurt dışından ülkeye dönenler olmak üzere 16 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bini aştığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, Yeni Zelanda'daki aktif vaka sayısının da 76 kişinin sağlığına kavuşmasıyla 489'a düştüğünü bildirdi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 14 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.??????????????

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük 00:20 Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 23:15 Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü 22:23 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor 21:10 Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu 19:54 İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı 19:02 Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı
Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü 17:12 Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket         
00:59
Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu         
00:07
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi         
21:01
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 06:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya'da son 24 saatte 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement