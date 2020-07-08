Avustralya'da son 24 saatte 142 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Avustralya'da son 24 saatte 142 kişide Kovid-19 tespit edildi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 134, Yeni Güney Galler'de 8 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla bir günlük vaka sayısı 142'ye, ülkedeki virüse yakalananların sayısı 8 bin 880'e çıktı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 134, Yeni Güney Galler'de 8 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla bir günlük vaka sayısı 142'ye, ülkedeki virüse yakalananların sayısı 8 bin 880'e çıktı.

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Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 vakalarındaki artış ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Andrews, geçerli sebepler dışında 6 hafta süreyle sokağa çıkma yasağının gece yarısından itibaren uygulamaya gireceği Melbourne'de 134 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Yeni kaydedilen vakalardan 11'inin kaynağının bilindiğini, ancak diğer 123 vakanın araştırıldığını dile getiren Andrews, eyaletteki 860 aktif vakadan 41'inin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

Karantinadaki apartmanlarda vaka sayısı 75'e çıktı

Virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra ani bir kararla karantinaya alınan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Melbourne'ün Flemington ve North Melbourne semtlerindeki toplu konutlarda, 6 kişinin daha Kovid-19'a yaklanmasıyla toplam vaka sayısı 75'e yükseldi.

Evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen polis kordonundaki 9 apartmandan oluşan toplu konutlardaki yasaklamaların "tıbbi tavsiyeler" dikkate alınarak getirildiğini söyleyen Daniel Andrews, testlerin tamamlanmasının ardından apartmanlardaki karantinanın kaldırılacağını duyurdu.

Toplu konutlarda polis kontrolünde uygulanan sıkı karantina, Avustralya kamuoyunda, apartman sakinlerine hazırlık yapmaları için yeterli süre verilmeyerek haksızlık yapıldığı gerekçesiyle yoğun tepki çekiyor.

Evden çıkma yasağı 5 milyon kişiyi etkileyecek

Bu gece yarısından itibaren üçüncü kategoride "Evde Kal" sloganıyla yürürlüğe girecek olan sokağa çıkma yasağı, Avustralya'nın ikinci büyük kenti olan Melbourne'deki yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyecek.

Yasaklar kapsamında "bulunduğun yerde egzersiz, okula ve işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkmak yasaklanıyor.

Marketler, fırınlar, doktorlar, eczaneler ve berberlerin açık kalacağı kentte, kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler ve tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 6 hafta boyunca kapalı kalacak.

NSW-Victoria sınırı kapatıldı

Melbourne'de artan Kovid-19 vakalarının eyalete sıçramaması için Victoria eyaleti ile olan sınırlarını kapatan NSW'de 8 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Virüsün yayılmasına karşı sınırın kapatılmasının dışında ek tedbirler almayı düşündüklerini aktaran NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, NSW-Victoria sınırına yakın yerlerde yaşayanlardan diğer bölgeleri ziyaret etmemelerini istedi.

Ülkenin nüfusu en kalabalık iki eyaleti arasında kapatılan sınırlardan, geçerli mazeretleri bulunan eyalet sakinlerinin dışında acil durumu olanların da form doldurularak geçişine izin verildiği belirtildi.

Kovid-19'dan 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 milyon 800 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüs tespit edilen 8 bin 880 kişiden 7 bin 455'inin iyileştiği kaydedildi.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 07:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da son 24 saatte 142 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
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