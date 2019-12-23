Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Son Dakika

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Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
6 saat önce
Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:38 Kaynak: AA
Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.
Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti. Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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