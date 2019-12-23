Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Son Dakika
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Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti. Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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