Avustralya'da söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor - Son Dakika

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde bir aydan fazla süredir devam eden yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti. Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.