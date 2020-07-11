Avustralya'da sörfçü köpekbalığı saldırısında öldü - Son Dakika

Avustralya'da sörf yapan 17 yaşındaki genç, köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



Avustralya'da köpek balığı saldırısı sonucu bir hafta içerisinde 2 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentinin yaklaşık 600 kilometre kuzeyindeki Wooli Plajı'nda sörf yapan 17 yaşındaki genç köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı saldırısı sonucu bacağında ciddi yaralanmalar meydana gelen sörfçü, çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç sörfçünün kurtarılamadığı, olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.



Queensland eyaletinde geçtiğimiz Cumartesi günü, zıpkınla balık avlayan bir kişi uğradığı köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Haziran ayında Yeni Güney Galler kıyılarında 60 yaşındaki bir sörfçü, Nisan'da Queensland'da 23 yaşındaki vahşi yaşam koruyucusu, Ocak ayında Batı Avustralya'da 57 yaşındaki bir dalgıç köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. - SİDNEY