Avustralya'da sosyal mesafenin bir yıl devam etmesi bekleniyor - Son Dakika

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sosyal mesafeyle ilgili önlemlerin bir yıl devam edebileceğini söyledi.

Morrison, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı aşının bulunup bulunmayacağının henüz belli olmadığını ifade ederek, insanlar arasındaki 1,5 metrelik sosyal mesafenin bir yıl devam edebileceğini belirtti.

Yetkililer, ayrıca salgının yayılmasını yavaşlatmak için gelecek dört hafta boyunca kısıtlamaların devam edeceğini söyledi.

6 bin 523 vakanın bulunduğu Avustralya'da koronavirüsten 65 kişi yaşamını yitirdi.