Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Şüpheli Paketlere Yönelik İlk Gözaltı

Avustralya'da Şüpheli Paketlere Yönelik İlk Gözaltı

2 saat önce

Avustralya'da yabancı ülke konsolosluklarına gönderilen şüpheli paketlerle ilgili ilk gözaltı Türk asıllı Savaş Avan'a yapıldı.

Avustralya'da Şüpheli Paketlere Yönelik İlk Gözaltı, System.String[]
Avustralya'da yabancı ülke konsolosluklarına gönderilen şüpheli paketlerle ilgili ilk gözaltı Türk asıllı Savaş Avan'a yapıldı. Avan suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabilir.

Dün, Melbourne, Sidney ve Canberra'da bazı konsolosluklara ve büyükelçiliklere çok sayıda şüpheli paket gönderilmişti. Olayla ilgili ilk gözaltı şüpheli paketlerin konsolosluklara ulaşmasından saatler sonra yaşandı. Şüpheli paket göndermekle suçlanan 49 yaşındaki Savas Avan, Melbourne kırsalında bulunan evine yapılan operasyonda federal polisler tarafından gözaltına alındı. Paketlerin içinden çıkan zehirli asbest maddesinin evinde bulunmasının ardından Avan mahkemeye sevk etti.

Avan'ın Melbourne kırsalında bulunan Shepparton'daki evine 4 ay önce taşındığı, yakın zamanda eşinden boşandığı yakın çevresi tarafından dile getirildi. Zanlı postayla tehlikeli madde göndermekle suçlanıyor. Olayla ilgili Federal Polisler ve Victoria Eyalet polisinin yaptığı ortak açıklamada, paketlerin incelemeye gönderildiğini belirtti. Mart ayında mahkemeye çıkacak zanlı suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabilir.

Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentindeki en az 10 konsolosluk ve büyükelçilik binasına şüpheli paket gönderilmişti. Alarma geçen Avustralya güvenlik güçleri binaları boşaltmıştı. Şüpheli paket alarmı verilen konsolosluklar arasında ise İngiltere, Mısır, İspanya, Japonya ve Hindistan bulunuyordu. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

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