Avustralya'da Sydney haricinde yılbaşında havai fişek yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da Sydney haricinde yılbaşında havai fişek yasağı - Son Dakika

Avustralya'da Sydney haricinde yılbaşında havai fişek yasağı

6 saat önce

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklandı.

Avustralya'da Sydney haricinde yılbaşında havai fişek yasağı, System.String[]

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Servisi (NSW RFS), yeni yıla ilk giren kıta olan Avustralya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek yasağına Sydney'i dahil etmedi.

NSW RFS, havai fişek üreticileri ve turizm sektörü temsilcilerinin baskısı sonucu Sydney'de pazar günü yapılacak kutlamalarda havai fişek kullanımına onay verdi.

Uzun süredir yangınlarla boğuşan Yeni Güney Galler'de kasımda olağanüstü hal ilan edilmiş ve yangına yol açabilecek tüm etkinlikler yasaklanmıştı.

Sydney'de 8,5 ton havai fişek kullanılmıştı

Düzenlediği görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış ve gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

Kentte yaklaşık 10 dakika süren ve 5,78 milyon dolara mal olan gösterilerden 133 milyon Avustralya doları gelir elde edilmişti.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle eylül ayından bu yana en az 10 kişi ölmüş, yaklaşık 5 milyon hektarlık alan kül olmuş ve 1000'den fazla ev yangında yok olmuştu.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:01 BANKAYI SOYDU, KAÇARKEN KAPIYA ÇANTA BIRAKIP 'BOMBA VAR' DEDİ-3 - Son Dakika
22:01 BEYLİKDÜZÜ'NDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
22:00 ?????.. ??? ???? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ????? - Son Dakika
22:00 Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
21:55 Kerkük'te Haşdi Şabi yandaşları ABD'yi protesto etti - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da Sydney haricinde yılbaşında havai fişek yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]