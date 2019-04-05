Avustralya'da Tehlikeli Madde Üreten Fabrikada Yangın
31 dakika önce
- Avustralya'da tehlikeli madde üreten fabrikada yangınMELBOURNE - Avustralya'nın Melbourne şehrinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı.
- Avustralya
'da tehlikeli madde üreten fabrikada yangın
MELBOURNE - Avustralya'nın Melbourne şehrinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Avustralya'nın Melbourne şehrinin kuzeyinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangının günlerce sürebileceği uyarısı yapıldı. Yerel saatle sabah 06.40'da meydana gelen patlama sonrasında olay yerine gönderilen 100'den fazla itfaiyeci ateşle savaşında henüz başarılı olamadı. Fabrikanın yakınında bulunan tüm işletmeler boşaltıldı. Yetkililer Broadmeadows, Pascoe Vale ve Coburg bölgelerinde yaşayanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu.
Yangının izin verilen miktardan daha fazla atık depoladığı için iki hafta önce çevre düzenleyicileri tarafından lisansı askıya alınmıştı. Büyükşehir İtfaiye
baş memuru Dan Stephens şimdiye kadar, itfaiye ekiplerinin yangını fabrikayla sınırlamayı başardığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
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