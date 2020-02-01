Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı

6 saat önce

Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.

Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı. View on euronews

Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:51 
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