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Avustralya'da tehlikeli orman yangınları nedeniyle halka sığınaklara gitme çağrısı
6 saat önce
Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.
Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:51
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