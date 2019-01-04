Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Termometreler 42 Dereceyi Gördü

Avustralya'da Termometreler 42 Dereceyi Gördü

15 dakika önce

Avustralya'da hava sıcaklıklarında ciddi artış yaşandı.

Avustralya'da Termometreler 42 Dereceyi Gördü, System.String[]
Avustralya'da hava sıcaklıklarında ciddi artış yaşandı. Kıtanın en büyük ikinci şehri Melbourne'de termometreler 42 dereceyi gördü.

Avustralya'da yeni yılla birlikte hava sıcaklıklarında da ciddi artış meydana geldi. Kıtanın en büyük ikinci şehri Melbourne'de termometreler 42 dereceyi gördü. Kentin kuzey kesimlerinde ise öğle saatlerinde sıcaklık 43 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın etkisiyle şehri boşaltan halk soluğu plajlarda aldı. Uzun plajlarıyla meşhur Melbourne'da cankurtaranlar ve polisler gün boyu mesai yaptı. Toplu taşımaların ücretsiz olduğu yılın en sıcak gününde helikopterle boğulma vakası ve kopek balığı taraması yapıldı. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

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