Avustralya'da yaşanan olayda balık tutan adamın cesedi günler sonra timsahın içinden çıktı

Polisler, cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki Avustralyalı Kevin Darmody'nin cesedini bir timsahın midesinde buldu. Tuzlu su timsahlarının yoğun olarak yaşadığı Queensland bölgesinde kaybolan adam için yapılan aramada polis, çalışmalar sırasında iki büyük timsah öldürdü. 65 yaşındaki adamın kalıntılarına bu timsahlardan birinin midesinde rastlandı.

38 YILDA 13'ÜNCÜ VAKA

Darmody, 1985'ten bu yana ülkede timsah saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 13'üncü vaka olarak kayıtlara geçerken, olay anında yakında bulunan John Peiti isimli balıkçı, "Yalnızca bağırış ve suya düşme sesi duydum. Koşarak seslerin geldiği yere ulaştım ama etrafta o yoktu. Yalnızca su kıyısındaki eşyaları vardı" diye konuştu.