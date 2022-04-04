Avustralya'da toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Avustralya'da toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı

04.04.2022 12:04
Avustralya'da toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı

Avustralya'nın Sidney kentindeki Blue Mountains (Mavi Dağlar) Milli Parkı'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Blue Mountains (Mavi Dağlar) Milli Parkı'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avustralya'nın batısındaki Sidney kentinde bulunan Blue Mountains (Mavi Dağlar) Milli Parkı'ndaki yürüyüş parkurunda yaşanan toprak kaymasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır şekilde yaralandı. Blue Mountains bölge komutanlığından dedektif John Nelson, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan 2 kişi için müdahalelerini sürdürdüğünü belirtti. Sağlık ekiplerinden yapılan açıklamada, yaralıların kafa ve karnından darbe aldığı aktarıldı. Yürüyüşçülerin kimlikleri bilinmiyor.

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Avustralya, Sydney, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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