Avustralya'da toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avustralya'da toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04.04.2022 10:51
Avustralya'da toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Mavi Dağlar bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Mavi Dağlar bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, turistik Mavi Dağlar belgesindeki Wentworth Şelalesi'nin Wentworth Geçidi'nde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi.

Toprak kaymasının olduğu sırada bölgede yürüyüş yaptığı belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

NSW Polisi, ulaşımın kısıtlı olduğu bölgeye helikopterlerle kurtarma ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

NSW'nin başkenti Sydney'in yaklaşık 50 kilometre batısından başlayan dik kayalar ve ormanlarla kaplı Mavi Dağlar, eyaleti ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri uğrak yerleri arasında yer alıyor.

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Avustralya, Galler, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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