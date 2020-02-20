Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü - Son Dakika

Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü

6 saat önce

Avustralya'da 160 yolcusu bulunan treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü, System.String[]

Avustralya'da 160 yolcusu bulunan treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Avustralya'da Sydney'den Melbourne'e giden yolcu treni Wallan kasabası yakınlarında raydan çıktı. 160 yolcusu bulunan trende 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken polis trende sıkışan yolcular olduğunu belirtti. Raylardan çıkarak devrilen trende kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor. - MELBOURNE

Avustralya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:48:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]