Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü - Son Dakika

Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü

6 saat önce

Avustralya'da 160 yolcusu bulunan treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da 160 yolcusu bulunan treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da Sydney'den Melbourne'e giden yolcu treni Wallan kasabası yakınlarında raydan çıktı. 160 yolcusu bulunan trende 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken polis trende sıkışan yolcular olduğunu belirtti. Raylardan çıkarak devrilen trende kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Avustralya'da tren raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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