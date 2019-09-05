Avustralya'da Türk Film Festivali başladı

Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından Sydney ve Melbourne'da düzenlenen Türk Film Festivali, "Aykut Enişte" filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Sydney Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Türk Film Festivali, Sydney'deki Palace Cinemas Norton'da düzenlenen gala gecesiyle başladı.

Festivalde, toplam 9 filmin sinema severlerle buluşacak.

Galada, "Aykut Enişte" filmi gösterildi.

Galaya, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, İşçi Partisi'nden Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip, Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran sanatçı Esra Bilgiç'in yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

"Amacımız hem ülkemizi, hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak"

Sydney Başkonsolosu Karalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız daha fazla Avusturyalıya hem ülkemizi, hem de ülkemizin film sektörünü tanıtmak." dedi.

Festivale, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Hatun rolüyle Avustralya'da da önemli bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Esra Bilgiç'in de katılmasının önemine dikkat çeken Karalar, "Bu sene tabi Dirilişi Ertuğrul dizinin önemli bir oyuncusu sayın Esra Bilgiç'inde burada olması festivalimize daha başka bir hava kattı. Kendisi yarın bir panelde Türk sinemasının geldiği noktayı sinema severlerle paylaşacak." diye konuştu.

"Festivale ilgi artarak devam ediyor"

Festivali düzenleyen Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara, Türk oyuncuların Avustralya'da çok iyi tanınmalarından dolayı bu yıl üçüncüsünü organize ettikleri festivale ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

İncekara, "Esas amacımız, Türk kültürünü, Türk sinemasını daha çok Avustralyalılara tanıtmak amacıyla yola çıktık. Her sene daha da kaliteli filmler getirip daha çok insan çekmeyi başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diriliş Ertuğrul'u izlerken kendimi kaptırıyorum"

Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini aktaran Jihad Dip, "Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul'u baştan kaldığı yere kadar izledim. Hala heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun'un burada olduğunu görmek beni çok sevindiriyor." dedi.

-Esra Bilgiç, "Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz"

Uzun saatler süren yorucu bir yolculuğu ardından Avustralya'da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren

Oyuncu Esra Bilgiç ise uzun saatler süren yorucu bir yolculuğu ardından Avustralya'da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz, burada çok güzel filmler izlenecek, çok güzel organizasyonlar yapılacak ve bir çok etkinlik gerçekleştireceğiz." dedi.

Gala gecesi Aykut Enişte filimin gösterilmesinin ardından sonra erdi.

ATMA tarafından Sydney ve Melbourne'da 15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, Aykut Enişte (Yönetmen Onur Bilgetay), Can Dostlar (Yönetmen Tuğçe Soysop), Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yönetmen Yılmaz Erdoğan), Rüya (Yönetmen Derviş Zaim), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal), Öldür Beni Sevgilim (Yönetmen Şenol Sönmez), Buğday (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Toz (Yönetmen Gözde Kural) ve Turist Ömer: Uzay Yolunda (Yönetmen Hulki Saner) filmleri gösterime girecek.