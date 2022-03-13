Avustralya'da Türk Pazar Festivali'ne on binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Queen Victoria Market'te bu sene 15'incisi düzenlenen Türk Pazar Festivali'ne, Avustralyalı Türklerin yanı sıra faklı etnik kökenlerden on binlerce Avustralyalı yoğun ilgi gösterdi.

Moreland Türk Derneği tarafından Melbourne'un en önemli turistik mekanlarından tarihi Queen Victoria Market'te organize edilen ve iki gün boyunca birçok etkinliğe sahne olan festivale on binlerce kişi katıldı.

Bu yıl 15'incisi gerçekleşen festivali ziyaret edenler, ebru sanatından hat sanatına, mehter marşlarından Türk sanat müziğine, halk oyunlarından davul şovlarına kadar çok sayıda etkinliği canlı izledi.

Ayrıca, Türk kahvesinden tatlılara, gözlemeden dönere, simit ve poğaçadan mantıya kadar Türk mutfağından çok sayıda lezzeti tatma imkanı buldu.

Festivalde Avustralyalılara Türk kültüründen örnekler tanıtılıyor

Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde Türk kültürünü Avustralya toplumuna tanıtmayı önemsediklerini söyledi.

Akdeniz, "Çok kültürlü Avustralya'da, bildiğiniz gibi kültürlerin tanıtılması çok önemli. Eğer biz kendi kültürümüzü en iyi şekilde Avustralya'ya tanıtırsak kendimizi onlara daha iyi anlatmış olacağımızı düşünüyorum ve bu kültür değerlerimizin, Avusturalyalılara tanıtılması için de 15 yıldır büyük bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.

Katılımdan oldukça memnun olduklarını dile getiren Akdeniz, "İnsanlara hem mutfak kültürümüzü hem sosyal kültürümüzü, el sanatlarımızı, halk oyunlarımızı, mehterimizi, müzik kültürümüzü hep birlikte tanıtmış olduk. Bu bize mutluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Festival Türkiye'yi hatırlattı

Yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle geldiği Melbourne'da yaşayan ve festivalin, çok özlediği Türkiye'yi hatırlattığını söyleyen 11 yaşındaki Efe Aruca, "Festival çok güzel Türkiye'de gibiyim." dedi.

Festivale geldiklerinde Türkiye'ye gelmiş gibi hissettiklerini belirten Zümrüt Yeleğin de "Geleneklerimizi, göreneklerimizi, törelerimizi yaşıyoruz. Türkiye'ye gelmiş gibi oluyoruz." şeklinde konuştu.

Türk yiyecekleri harika

Ziyaretçilerden, soyadını açıklamayan Avustralyalı Veota, "Yiyecekler harika, Türk yiyeceklerini çok seviyorum." ifadesini kullanırken Avustralya'ya yüksek öğrenim için Singapur'dan gelen uluslararası öğrenci Aldana da "Türk kahvesini ilk kez deniyorum. Türk ekmeği de (simit) çok güzel." dedi.

Avustralya'da yaşayan Türk sanatçıların iki gün boyunca sahne aldığı festival, ziyaretçilerin de katıldığı horonlarla sona erdi.