- Şirketin sahibi işadamı İbrahim Özdemir ile röportajÜretim tesisinden görüntülerDetalar Avustralya'da Türk şirketine çifte ödül-Melbourne'da süt ürünleri alanında faaliyet gösteren Türk şirketi iki ödül birden kazandı-İş adamı İbrahim Özdemir, "Bizim kefir en iyi organik ödülünü aldı, Avustralya çapında. Birde en iyi küçük ve orta işletmeci olarak seçildik."-Özdemir, "Hedef adım adım büyümek, Türk ürünlerini tanıtmak, bütün dünyaya açılmak."MELBOURNE (AA) –Avustralya'nın Melbourne kentinde süt ürünleri alanında faaliyet gösteren Türk şirketi, "organik ürün" ve "en iyi küçük ve orta ölçekli işletme" ödüllerine layık görüldü.He yıl ülkedeki süt ürünleri alanında başarılı olan şirket ve ürünleri belirleyen Avustralya Süt Endüstrisi Birliği (DIAA), bu seneki değerlendirmelerinde "en iyi organik kefir" ve "en iyi küçük ve orta ölçekli işletme" ödülünü Piknik Süt Ürünleri (Picnic Dairy Foods) adlı Türk şirketine verdi.İş adamı İbrahim Özdemir tarafından 2005 yılında kurulan, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran ve kefir gibi ürünleriyle kısa sürede Avustralya pazarında bilinen bir marka haline gelen şirket, organik kefiri iç piyasadaki satışının dışında, Asya ülkelerine ihraç ediyor.-Kefire en iyi organik ürün ödülü verildiDIAA tarafından verilen iki ödül hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Özdemir, bir Türk şirketi olarak aldıklarını ödüllerden gurur duyduklarını söyledi.Şirket olarak kısa sayılabilecek bir geçmişleri olmasına rağmen aldıkları ödüllerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini dile getiren Özdemir verilen ödülleri şu sözlerle anlattı: "Süt ürünleri kurumunun her sene yapığı ödül töreni vardır, herkesten ürünleri alırlar, tararlar, bizi de bu sen en iyi organik ürün ödülüne layık gördüler. Bizim kefir en iyi organik ödülünü aldı. Avustralya çapında, birde en iyi küçük ve orta işletmeci olarak seçildik, o da beklemediğimiz ve aslında büyük bir gururdu bizim için."-Vergi memurluğunda iş hayatınaMonash Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olduktan sonra vergi dairesinde memur olarak çalıştığı sırada Avustralya'da süt ürünleri alanındaki eksikliği gördüğü için iş hayatına atıldığını belirten Özdemir "Hep ticareti seven bir insandım ve bir eksik gördük Türk ürünlerinde, yabancı ürünlerde eksik gördük. Avustralya süt ürünlerine yeni alışan (bir ülke) çok alan var aslında, belirli ürünler var alıştıkları, cheddar (katı peynir türleri) ve yoğurtların bir şekli var ve bir eksiklik gördük ve ona göre açtık. Aslında vergi dairesinde çalışıyordum memurdum artık biraz heyecan, hareket yaşayalım dedik ve süt ürünlerine girdik Avustralya'da." dedi.-Beş ülkeye ihracatOrganik kefirlerle hem iç piyasada, hem de ihracatta önemli başarıya ulaştıklarını aktaran Özdemir, "Avustralya'nın her yerine dağıtıyoruz, ihracatta var, şu an 5 ayrı ülkeye ürün gönderiyoruz, çoğunlukla kefir gönderiyoruz, Avustralya'nın her yerine dağıtıyoruz. Büyük market zincirleri, küçük marketler, food servis dedikleri otellere ürün veriyoruz, lokantalara gidiyor yani her yere dağıtıyoruz ürünü." ifadelerini kullandı.-Her yıl büyüyoruzAvustralya'da orta ölçekli bir firma olarak iyi bir ekiple yollarına devam ettiklerini dile getiren Özdemir, "Her sene büyüyoruz, ürünlerimiz popüler, çalışanlar, elamanlarımız, takım çok güzel, tutkulu çalışıyoruz yüzde 90 elamanımız Türk, ürünlerimiz inanıyoruz, markamıza inanıyoruz o yüzden bir tutku ve heyecanla her zaman kendimizi yenilemeye ve düzeltmeye gidiyoruz." şeklinde konuştu.-Hedef adım adım büyümek, Türk ürünlerini tanıtmakAvustralya'nın süt ürünleri açısında oldukça bilinen bir ülke olmasından dolayı önemli bir avantaja sahip olduklarına dikkat çeken Özdemir, "Hedef adım adım büyümek, Türk ürünlerini tanıtmak, bütün dünyaya açılmak aslında avantajımız Avustralya'nın sütü ürünleri dediğiniz zaman Asya gözünü açıyor. Avustralya, organik kalitede olduğunu bildikleri için, bizim için çok kapılar açılıyor o sayede, o kapıların içinde de Türk ürünlerini tanıttığımız zaman bizin daha güzel bir avantaj oluyor."-Bütün dünya kefire alışmaya başladıTüm dünyada olduğu gibi Avustralya'da da organik yiyecek ve içeceklere artan talebin kefir satışlarına yansıdığını vurgulayan Özdemir sözleri şöyle tamamladı: "Avustralya'da şu an en hızlı büyüyen içeceklerden birisisi kefir, Avustralyalılar acayip alıştı, şu an probiyotik dedikleri bir akım var, sağlık üzerine bir akım var, içeceklerde yiyeceklerde o yüzden şu an kefir en hızlı büyüyen ürünümüz diyebiliriz. Şu an Avustralya'nın en büyük süper marketlerinin 850 şubesine kefir veriyoruz ve en çok ihraç ettiğimiz üründe kefir, bütün dünya alışmaya başladı aslında kefire."