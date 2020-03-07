Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgası - Son Dakika

Avustralya'da Korona virüsü salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı raflarını boşalttı. Tuvalet kağıtlarının tükenme noktasına geldiği Avustralya'da kadınlar arasında tuvalet kağıdı kavgası yaşandı.



Avustralya'da Korona virüsü nedeniyle paniğe kapılan halk tuvalet kağıtlarına hücum 0etti. Salgına karşı önlemde tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülmezken uzmanlar, bunun sürü psikolojisinden kaynaklandığını belirtiliyor. Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ve son tuvalet kağıdını almak isteyen kadınlar arasında çıkması ise ilginç görüntülere sahne oldu. - CANBERRA