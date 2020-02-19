Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika Dünya

Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü

6 saat önce

Avustralya'nın Victoria bölgesinde iki küçük uçak havada çarpıştı.

Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü, System.String[]

Avustralya'nın Victoria bölgesinde iki küçük uçak havada çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti.

Victoria bölgesinde bulunan Mangalore Havaalanı yakınlarında bugün sabah saatlerinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Yetkililer her iki uçakta 4 kişinin olduğunu; kazada 4'ünün de öldüğünü duyurdu. Sivil Havacılık Güvenlik Otoritesi yetkilileri, uçaklardan birinin iki motorlu Piper PA-44-180 ; diğerinin ise yine iki motorlu Beechcraft D95A olduğunu açıkladı.

İki uçağın enkazının aynı yerde olması sebebiyle havada çarpıştıklarının düşünüldüğü vurgulandı.


Avustralya, Sabah, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
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