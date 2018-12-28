Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Uluslararası Hırsızlık Şebekesine Operasyon

Avustralya'da Uluslararası Hırsızlık Şebekesine Operasyon

44 dakika önce

Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde girdikleri ev ve iş yerlerinden 1,2 milyon Avustralya doları değerinde lüks eşya, mücevher ve nakit para çalmakla suçlanan uluslararası hırsızlık şebekesi üyesi 8 turist yakalandı.

Avustralya'da Uluslararası Hırsızlık Şebekesine Operasyon, System.String[]
Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde girdikleri ev ve iş yerlerinden 1,2 milyon Avustralya doları değerinde lüks eşya, mücevher ve nakit para çalmakla suçlanan uluslararası hırsızlık şebekesi üyesi 8 turist yakalandı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Sydney ve Melbourne kentlerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan uluslararası şebeke üyelerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Şilili oldukları tespit edilen 8 turist, girdikleri ev ve alışveriş merkezlerindeki dükkanlardan 1,2 milyon Avustralya doları değerinde lüks eşya, mücevher ve para çaldıkları suçlamasıyla yakalandı.

NSW Polisinden Başkomiser Daniel Doherty, yaşları 19 - 45 olan 8 kişinin tutuklandığını belirterek, "suç çetesinin oldukça örgütlü" olduğunu söyledi.

Kanada'nın Toronto kentinde 2,5 milyon dolar değerinde lüks malzeme hırsızlığından tutuklanan şebekenin bazı üyelerinin Avustralya'ya geldiğinin Kanada polisi tarafından kendilerine bildirilmesi üzerine harekete geçtiklerini anlatan Doherty, tutuklu yargılanacak zanlıların gelecek ay Sydney'de mahkemeye çıkartılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:04 Kaynak: AA

Avustralya, Güncel
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