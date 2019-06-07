Son Dakika Haberleri: Avustralya'da uyuşturucu operasyonu
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Avustralya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentindeki limana Tayland'dan gönderildiği tespit edilen, hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,6 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avustralya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne kentindeki limana Tayland'dan gönderildiği tespit edilen, hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,6 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Avustralya Sınır Kuvvetleri (ABF) tarafından yapılan açıklamada, 1,6 tonluk uyuşturucu maddenin, ülkede ele geçirilen en yüksek miktarlardan olduğu belirtildi.
Tayland'dan gönderilen deniz kargosundaki stereo hoparlörlerin içine yerleştirilen uyuşturucu maddenin, Melbourne Konteyner Muayene İstasyonu'ndaki kontroller sırasında tespit edildiği açıklandı.
Avustralya Federal Polisi Müdür Yardımcısı Peter Bodel, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin tutuklanmadığını ifade ederek, konu hakkında bilgisi olan Avustralyalıların polisi arayarak yardımcı olmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:56 Kaynak: AA
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