Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı - Son Dakika

Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Avustralya Birinci Futbol Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

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Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney- Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.

FIFA'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.

Avustralya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:27 Kaynak: AA

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