Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi

07.04.2022 16:46

Son dakika haberi... Avustralya'nın Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da iftar programı düzenledi.

Avustralya'nın Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da iftar programı düzenledi.

Müslümanlar ve farklı inançlara mensup davetlilere verilen iftara, Victoria Çok Kültürlülük Bakanı Ros Spence, Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Melbourne kent merkezindeki önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Melbourne Kriket Stadyumu'ndaki program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Başbakan Andrews, Müslüman toplumun hem Avustralya'ya hem de Victoria eyaletine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelede Müslümanlara ve toplum liderlerine yüklendiği sorumluklardan dolayı teşekkür eden Andrews, "Victoria genelindeki tüm Müslüman liderler, kendinizi, ailenizi toplumunuzu gururlandırdınız, inancınızı yücelttiniz." dedi.

Kutsal ramazan ayında Müslümanlarla birlikte olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Andrews, "İslam bağlılıktır, sorumluluktur, durumu olanın olmayana yardım etmesidir. Özveridir, gözlemdir, ailedir, dürüstlüktür, ümit etmektir, hayat nizamıdır." ifadelerini kullandı.

İftar programı, Avustralya'ya 1890'larda gelen Afgan ve Hindistan kökenli Müslümanların yaşantılarından kesitlerin anlatılmasının ardından sona erdi.

Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi
Son dakika haberleri! MELBOURNE - Avustralya'da Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews iftar verdi

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Kaynak: AA

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