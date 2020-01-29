Avustralya'da yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin ışığı yangın çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin ışığı yangın çıkardı - Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin ışığı yangın çıkardı

6 saat önce

Avustralya'nın başkenti Canberra'da yangın söndürme çalışmalarına destek olan askeri helikopterin iniş ışıkları yangına neden oldu.

Avustralya'da yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin ışığı yangın çıkardı, System.String[]

Avustralya'nın başkenti Canberra'da yangın söndürme çalışmalarına destek olan askeri helikopterin iniş ışıkları yangına neden oldu.

Yetkililer, helikopterin iniş ışıklarının başkentin güneyinde bir parktaki otların alev almasına yol açtığını ve bölgede çıkan yangının 9 bin 500 hektarlık alana yayıldığını bildirdi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölge sakinlerine olası tahliyeye karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunuldu.

Korgeneral Greg Bilton, yangına yol açan askeri helikopterin iniş ışıklarının artık kullanılmayacağını duyurdu.

Canberra Havaalanı geçen hafta devam eden yangınlar nedeniyle geçici kapatılırken Avustralya'nın güneyinde sıcaklıkların yükselerek yangınların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Kontrol altına alınamayan yangınlar

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti.

Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Avustralya genelinde eylülden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

Avustralya, Canberra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu
Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin ışığı yangın çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]