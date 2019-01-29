Son Dakika Haberleri: Avustralya'da Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 3 Yaralı

Avustralya'da Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 3 Yaralı

40 dakika önce

Avustralya'da yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avustralya'da Yangın Söndürme Helikopteri Düştü: 3 Yaralı, System.String[]
Avustralya'da yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumu'nda (ABC) yer alan habere göre, Victoria eyaletinin doğusunda bulunan Baw Baw Dağı yakınlarındaki yangına müdahale eden helikopter, su almak istediği sırada Gippsland bölgesindeki Thompson Barajı'na düştü.

Kazada iki pilot ve bir mühendis, suya gömülen helikopterden yaralı kurtuldu.

Yüzerek kıyıya ulaşan yaralılar, helikopterle Latrobe Valley Hastanesine kaldırıldı.

Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrew Crisp, yaptığı açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu'nun incelemesinin ardından helikopterin düşüş nedeninin belirleneceğini söyledi.

Helikopterin düşmesinin "olağan dışı" olduğunu belirten Crisp, aynı firmaya ait diğer helikopterlerin de güvence alınmadıkça kullanılmayacağını ifade etti.

Düşen helikopterin yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olduğu ve 9 bin litrelik su alma kapasitesiyle dünyanın en büyük yangın söndürme helikopterleri arasında yer aldığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Helikopter, Avustralya, Güncel
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