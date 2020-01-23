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Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü
6 saat önce
Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü; 3 kişi hayatını kaybetti
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde C 130 Hercules tipi bir yangın söndürme uçağı düştü.
Yetkililer, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:18
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