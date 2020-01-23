Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü - Son Dakika
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Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü

6 saat önce

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü; 3 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde C 130 Hercules tipi bir yangın söndürme uçağı düştü.


Yetkililer, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Avustralya, Hercules, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:18 
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