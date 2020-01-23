Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

6 saat önce

Avustralya'da orman yangınlarına müdahale etmek üzere kalkış yapan yangın söndürme uçağı, Yeni Güney Galler'deki Snowy Mountains sıradağlarının bulunduğu bölgede düştü.

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü, System.String[]

Avustralya'da orman yangınlarına müdahale etmek üzere kalkış yapan yangın söndürme uçağı, Yeni Güney Galler'deki Snowy Mountains sıradağlarının bulunduğu bölgede düştü. 3 Amerikalı itfaiyeci hayatını kaybetti.

Avustralya'da orman yangınları sürüyor. Yeni Güney Galler eyaletindeki Snowy Mountains sıradağlarındaki yangınlara müdahale etmek üzere Richmond bölgesinden havalanan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın bağlı olduğu ABD merkezli Coulson Havacılık şirketinden yapılan açıklamada, "Snowy Monaro bölgesinde çalışmalarını sürdüren Lockheed C-130 tipi N134CG kuyruk numaralı yangın söndürme uçağıyla irtibat kaybedilmiştir. 3 itfaiye personelinin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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-C-130 tipi uçağın arşiv görüntüleri

-Detaylar


Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:44 Kaynak: DHA
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