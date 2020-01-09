Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı

6 saat önce

Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeniden tahliye çağrıları yapıldı. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı, System.String[]

Avustralya'da aylardır orman ve çalılık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeniden tahliye çağrıları yapıldı.


Yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Victoria eyaletinde, yangın tehdidi altındaki bölgelerde halktan, bulundukları yerleri hızlı bir şekilde terk etmeleri istendi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı

Son Dakika Haberleri
02:55 Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşk hikayesi - Son Dakika Haber
02:50 Şişli'de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı - Son Dakika Haber
02:46 BBDSO Maurice Steger'i konuk etti - Son Dakika Haber
01:04 Evde yalnız yaşayan kişi uykusunda yangına yakalandı - Son Dakika Haber
00:56 İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 03:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da yangın tehdidine karşı bazı bölgelerde tahliye kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]