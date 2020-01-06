Avustralya'da yangından etkilenen bölgeler için ödenek sözü - Son Dakika
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Avustralya'da yangından etkilenen bölgeler için ödenek sözü

6 saat önce

Avustralya'da hükümet, ülkede eylülden bu yana etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan orman yangınlarının açtığı yaraları sarmak için "ne gerekiyorsa" ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Avustralya'da yangından etkilenen bölgeler için ödenek sözü, System.String[]

Avustralya'da hükümet, ülkede eylülden bu yana etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan orman yangınlarının açtığı yaraları sarmak için "ne gerekiyorsa" ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Scott Morrison, ülkenin farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlardan etkilenen bölgelere ve yangın zedelere destek için daha önce sözü verilen on milyonlarca dolara ilaveten 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar dolar) ayırma taahhüdünde bulundu.

Yangınların gelecek aylarda da devam edeceğini belirten Morrison, bu sebeple yangından etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmaları için ayrılan fona ilk etapta ilave 2 milyar Avustralya doları aktarılacağını söyledi.

Başbakan Morrison, "Daha fazlasına ihtiyaç duyulursa ve maliyet daha yüksekse daha fazlası sağlanır." ifadesini kullandı.

Morrison, paranın, gelecek iki yıl boyunca, yangından etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmalarına ve yerleşim yerleri ile altyapının yeniden inşasına destek için kullanılacağını kaydetti.

Askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını hatırlatan Morrison, mühendislerin, yangınlar nedeniyle kapanan yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yerel basında, fonların, aynı zamanda yerel hükümetlere, çiftçilere ve birincil üreticilere destek için kullanılacağı bilgisi yer aldı.

Yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

Avustralya genelinde eylülden bu yana süren yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, onlarca kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Ülkede yaklaşık 6 milyon hektar alanı yok eden yangınlarda, 2 bin civarında evin kül olduğu kaydediliyor.

Yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinde 135 farklı noktada yangınların etkili olduğunu ve bunlardan yaklaşık 70'inin kontrol altına alınamadığını belirtti.

Bugün nispeten azalan hava sıcaklıkları ve yağmur, yangınla mücadele çalışmalarını kısmen rahatlasa da yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli yangınları söndürmeyeceği uyarısında bulundu.

Hafta sonu artan rüzgar hızının yangınları daha da alevlendirdiği güneydoğu Avustralya'nın bazı kesimlerinde cumartesi günü hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Sydney kentinin batısındaki Penrith bölgesinde de 48,9 dereceye kadar ulaşmıştı.

Ülke genelindeki yangınlarda, eylülden bu yana 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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