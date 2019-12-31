Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı - Son Dakika

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Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
6 saat önce
Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.
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