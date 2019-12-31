Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı - Son Dakika

Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı

6 saat önce

Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.

Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi sığınmak için deniz kenarlarına kaçtı.

Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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