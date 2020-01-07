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Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda
6 saat önce
Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken düşen ağacın altında kalarak hayatını hayatını kaybeden iki gönüllü itfaiyeci için özel cenaze töreni düzenlendi.
Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken düşen ağacın altında kalarak hayatını hayatını kaybeden iki gönüllü itfaiyeci için özel cenaze töreni düzenlendi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:27
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