Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda - Son Dakika Dünya

Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda

6 saat önce

Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken düşen ağacın altında kalarak hayatını hayatını kaybeden iki gönüllü itfaiyeci için özel cenaze töreni düzenlendi.

">

Avustralya'daki yangınlarla mücadele ederken düşen ağacın altında kalarak hayatını hayatını kaybeden iki gönüllü itfaiyeci için özel cenaze töreni düzenlendi. View on euronews

Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin cenazesinde 40 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler
Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
00:46 Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor - Son Dakika Haber
00:46 ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'ı terk etmiyoruz, İran ile savaş peşinde değiliz - Son Dakika Haber
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Son Dakika Haber
00:23 Gaziantep'te akıl almaz soygun - Son Dakika Haber
00:18 7 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:30 Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]