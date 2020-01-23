Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı

Avustralya'da meydana gelen büyük yangınlar sonrası ortaya kıtanın yerlileri Aborjinler tarafından binlerce yıl önce yapıldığı anlaşılan su kanallarının yeni bölümleri ortaya çıktı. Viktoria eyaletinde bulunan bu antik yapıların 25 metrelik yeni bir bölümü yangınların ciddi miktarda yeşil örtüyü yok etmesi ile ilk defa görülebildi.



Gunditjmara toplumu tarafından 6 bin 600 yıl önce volkanik kayalarla inşa edildiği anlaşılan bu su kanalları UNESCO'ya göre dünyadaki en uzun ve eski kanal sistemlerinden biri.