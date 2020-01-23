Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı

13 dakika önce

Avustralya'da meydana gelen büyük yangınlar sonrası ortaya kıtanın yerlileri Aborjinler tarafından binlerce yıl önce yapıldığı anlaşılan su kanallarının yeni bölümleri ortaya çıktı.

Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı, System.String[]

Avustralya'da meydana gelen büyük yangınlar sonrası ortaya kıtanın yerlileri Aborjinler tarafından binlerce yıl önce yapıldığı anlaşılan su kanallarının yeni bölümleri ortaya çıktı. Viktoria eyaletinde bulunan bu antik yapıların 25 metrelik yeni bir bölümü yangınların ciddi miktarda yeşil örtüyü yok etmesi ile ilk defa görülebildi.


Gunditjmara toplumu tarafından 6 bin 600 yıl önce volkanik kayalarla inşa edildiği anlaşılan bu su kanalları UNESCO'ya göre dünyadaki en uzun ve eski kanal sistemlerinden biri.

Euronews.com'da Görüntüle

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suya kış indirimi yapan AK Partili belediye başkanları, vatandaşın yüzünü güldürdü
Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü ABD'nin Florida eyaletinde ağaçlardan iguana düşüyor İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Ağlama Duvarı'nda dua etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 13:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]