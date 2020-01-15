Avustralya'da yangınlar: Bir milyardan fazla hayvan yok olabilir - Son Dakika
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Avustralya'da yangınlar: Bir milyardan fazla hayvan yok olabilir

6 saat önce

Avustralya'da orman yangınları, insan hayatının yanı sıra vahşi yaşamı da kötü yönde etkiliyor.

Avustralya'da yangınlar: Bir milyardan fazla hayvan yok olabilir, System.String[]

Avustralya'da orman yangınları, insan hayatının yanı sıra vahşi yaşamı da kötü yönde etkiliyor. Vahşi yaşam uzmanları, ülkenin güneydoğusundaki yangınlar nedeniyle bir milyardan fazla hayvanın, yüz milyarlarca böcek türünün telef olabileceğini belirtti ve bazı türlerin de daha keşfedilmeden yok olabileceğini ifade etti.

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri, orman yangınlarına teslim oldu. Yangınlar, insan hayatını etkilediği kadar vahşi yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Avustralya merkezli haber kanalı ABC'ye konuşan Çevrebilimci Chris Dickman, yangınlarda telef olan hayvanların tahmin edilen 800 milyondan çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bazı türlerin neslinin yakında tükeneceğini düşünüyoruz. Bazı türlerin nesli, neredeyse kesin olarak var olduklarını keşfetme şansımız olmadan tükenebilir" ifadelerini kullandı.

"YANGINLAR 4 EVREDE ELE ALINMALI"

Avustralya Ulusal Üniversitesi Orman Ekolojisi ve Yönetimi Profesörü David Lindenmayer, söz konusu orman yangınlarının 4 evrede ele alınması gerektiğini belirtti. Yangınlar öncesi yükselen sıcaklık değerlerine değinen Lindenmayer, bunun ilk evre olduğunu belirtti. Lindenmayer, yangınlarla mücadelenin ikinci, üçüncü evre olarak da yangınların sonucunda ortaya çıkacak kıtlığın insan hayatını ve vahşi yaşamı zor durumda bırakacağını belirterek, "Avustralya yaban hayatı dört şeyle uğraşmak zorundadır. Yangınlardan önce aşırı ısınma süreleri, yangının kendisi, yangından sonra habitat ve yiyecek eksikliği ve dördüncü şey de bu yanmış alanlarda tilki ve kedilerin istilasıdır" diye konuştu.

"BİR MİLYARDAN FAZLA HAYVANIN YOK OLMASI MUHTEMEL"

Öte yandan Çevrebilimci Chris Dickman, yangınlarda telef olan hayvanların tahminlerinden fazla olduğunu belirterek, "Yeni Güney Galler için tahminimiz, kuşlar ve sürüngenler dahil 800 milyon karasal hayvanın telef olmasıdır. Ancak bu sayı kurbağa, balık, yarasa ve omurgasızları içermiyor. Bu sayıları birleştirirsek bir milyardan fazla hayvanın yok olması muhtemel" dedi. Ayrıca Dickman, omurgasızların ekosistemde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Omurgasızlar ekosistemde kritik bir yere sahiptir. Omurgasızlar, tohum dağılımı, toprak sağlığı, besin geri dönüşümü ve çok sayıda keseli hayvan, kuş ve tüm kertenkelelerin yüzde 90'ından fazlası için önemli bir besin kaynağı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Telef olan koyunların görüntüsü, yangından etkilenmiş koyunlar

-Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi

-Kanguruların yangından kaçmak için şehirlere kadar inmesi

-Kurtarılan yavru kangurular


Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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