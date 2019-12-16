Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı - Son Dakika

Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda 744 ev yandı.

Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda 744 ev yandı.


Avustralya'da yetkililer yangınlarının yayılması nedeniyle uyarı yayınladı. Alevlerin Sydney'in kuzeybatısındaki turizm bölgesi Blue Mountains'a (Mavi Dağlar) ilerlediği yaklaşık 20 evin yandığı, bölgede 450 kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Bu hafta içinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Ülke genelinde, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.


Eylül ayından bu yana, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletini sarsan yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle toplam 744 ev, 49 tesis ve bin 852 müştemilat yandı. 108 noktadaki yangın söndürme çalışmalarına 2 bin itfaiye erinin katıldığı belirtildi. - CANBERRA

Avustralya, Galler, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Eylül'de işsiz sayısı 4 milyon 566 bin kişi oldu
Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurdu, duruşmada tanık polis memuru hepsini anlattı Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Son Dakika Haberleri
21:44 Bakan Pakdemirli: İstanbul, Ankara ve İzmir'i susuz bırakmayacağız - Son Dakika Haber
21:36 Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu - Son Dakika Haber
21:27 Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto - Son Dakika Haber
21:24 Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları - Son Dakika Haber
21:24 Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika Haber
20:53 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 21:46:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]