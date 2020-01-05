Avustralya'da yangınlar sebebiyle binlerce kanguru ve koala telef oldu - Son Dakika
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Avustralya'da yangınlar sebebiyle binlerce kanguru ve koala telef oldu

6 saat önce

Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce kanguru ve koala telef oldu.

Avustralya'da yangınlar sebebiyle binlerce kanguru ve koala telef oldu, System.String[]

Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce kanguru ve koala telef oldu. Yetkililer, Yeni Güney Galler bölgesinde koalaların 3'te birinin tamamen yok olduğunu açıkladı.

Ülkenin güneydoğu bölgelersinde aylardır devam ve tüm çabalara rağmen söndürülemeyen yangınlarda, insan hayatının yanında vahşi yaşam da tehlikeye düşüyor. Yangınlarda, binlerce kanguru ve koalanın yanı sıra birçok vahşi hayvan telef oldu.

Yetkiller, Yeni Güney Galler bölgesinde 19 kişinin öldüğü, 3,6 milyon hektar alanın ve bin 365 evin yok olduğunu belirtti. Victoria bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 784 bin hektar alanın yandığı ve 330 binanın yok olduğu açıklandı. Güney Avustralya'da 3 kişinin öldüğü, 100 bin hektar alanın yandığı ve 88 evin yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanmış kanguru ve koalaların yol kenarından görüntüleri


Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:06 Kaynak: DHA
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