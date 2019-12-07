Avustralya'da yangınların gelecek haftalarda devam etmesi bekleniyor

Avustralya (DHA) ? Avustralya'nın birçok bölgesini etkisi altına alan yangınların kontrol altına alınamadığı ve ülke genelinde sıcaklıkların artacağı beklentisiyle yangınların gelecek haftalarda da devam edeceği öngörüldü.

Yeni Güney Galler eyaletinde 18'inin günlük yaşamı tehdit ettiği 100 yangının ve Queensland eyaletinde de 40 yangının henüz kontrol altına alınamadığı Avustralya'da ayrıca, 'mega-yangın' olarak adlandırılan bir yangının da neredeyse Sidney kenti boyutlarında bir alana yayıldığı belirtiliyor. Yerel itfaiye güçleri ve gönüllülerin yangını kontrol altına alma çabaları devam ederken, Yeni Güney Galler ve Queensland'deki yangınlarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği ve binin üzerinde evin yandığı bildirildi. Sidney'in kuzeybatısında yer alan Gospers Dağları'ndaki 'mega yangının' Ocak sonu veya Şubat başında beklenen yağmura kadar haftalar boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yeni Güney Galler eyaleti Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, büyük çaplı yangınların hava araçları ve itfaiye güçleriyle söndürülemeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca yangınların devam ettiği bölgelerde gelecek haftalarda güçlü rüzgarlar görülebileceği ve Sidney'de sıcaklığın 43 dereceye ulaşabileceği öngörüldü.