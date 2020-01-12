Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı - Son Dakika Dünya

Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı

6 saat önce

Avustralya'da hükümet, yangınlardan kaçabilen fakat besin bulmakta zorlanan yabani hayvanlara uçaklarla gıda yardımı yaptı.

Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı, System.String[]

Avustralya'da yetkililer ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarının ortasında mahsur kalan yabani hayvanlara havadan gıda sağlamaya çalışıyor.


Yeni Güney Galler hükümeti, Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan valabi (wallaby) kangurularını beslemek için uçakların binlerce kilogram havuç ve tatlı patatesi hayvanların görebileceği alanlara bıraktığını duyurdu.

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Avustralya, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:22 
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