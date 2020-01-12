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Avustralya'da yangınların ortasında mahsur kalan hayvanlara havadan gıda yardımı
6 saat önce
Avustralya'da hükümet, yangınlardan kaçabilen fakat besin bulmakta zorlanan yabani hayvanlara uçaklarla gıda yardımı yaptı.
Avustralya'da yetkililer ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarının ortasında mahsur kalan yabani hayvanlara havadan gıda sağlamaya çalışıyor.
Yeni Güney Galler hükümeti, Avustralya kıtasının simgelerinden biri olan valabi (wallaby) kangurularını beslemek için uçakların binlerce kilogram havuç ve tatlı patatesi hayvanların görebileceği alanlara bıraktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:22
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