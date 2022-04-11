Avustralya'da yapılacak seçimler sonrası yeni hükümetin gündemi yoğun olacak - Son Dakika
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Avustralya'da yapılacak seçimler sonrası yeni hükümetin gündemi yoğun olacak

11.04.2022 13:35
Avustralya'da yapılacak seçimler sonrası yeni hükümetin gündemi yoğun olacak

Federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı Avustralya'da göreve gelecek yeni hükümetin, Kovid-19 salgınından iklim değişikliğine, Çin ile ilişkilerden hayat pahalılığına birçok sorunu masaya yatırması gerekiyor.

Federal seçimlerin 21 Mayıs'ta yapılacağı Avustralya'da göreve gelecek yeni hükümetin, Kovid-19 salgınından iklim değişikliğine, Çin ile ilişkilerden hayat pahalılığına birçok sorunu masaya yatırması gerekiyor.

Bloomberg'in haberine göre, 3 yıldır görev yapan merkez sağ Ulusal-Liberal koalisyonunun tekrar seçilmek için muhalefetteki İşçi Partisi'ne karşı yarışacağı 21 Mayıs federal seçimlerinin zorlu bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Ulusal ekonomi, Çin ile ilişkiler, Kovid-19 ve iklim kriziyle mücadele seçim gündeminin ana başlıkları arasında yer alıyor.

Hayat pahalılığı

Hayat pahalılığı ve bütçe açığı birçok Avustralyalıya göre seçimlerden sonra hızlıca ele alınması gereken başlıca konular arasında.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle ülke genelinde fiyatlar hala yüksek seyrederken enflasyonun bu yıl içinde yüzde 4'ün üstüne çıkabileceği öngörülüyor.

Öte yandan uzmanlar, salgın döneminde yürütülen ekonomi politikaları ve yapılan yatırımların etkisiyle bütçe açığının 2024 yılına kadar 750 milyar doları aşacağı görüşünde.

Çin ile ilişkiler

Ulusal ekonominin yanı sıra, son yıllarda kötüleşen Avustralya-Çin ilişkileri de seçimin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Çin'in Avustralya'nın en büyük ticaret ortağı olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda hiçbir üst düzey temasta bulunulmayacak kadar kötüleşti. Seçim yarışındaki partilerin, daha çok Çin ekseninde tanımlanan "ulusal güvenliğin" sağlanmasına yönelik adımlar atması ve ilişkileri sert bir çizgide sürdürmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, en büyük ticaret ortağı Çin'in Avustralya ihracatına yönelik kısıtlamaları da iki ülke arasında halledilmesi gereken başlıca hususlardan biri.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, 16 Eylül 2021'de ABD ve İngiltere ile başlattığı "AUKUS" nükleer enerjili denizaltılar sağlanmasına ilişkin güvenlik ortaklığı, halihazırda gergin olan Çin-Avustralya ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.

Kovid-19

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kayıtlara geçtiği Avustralya'da, bugüne kadar 5 milyondan fazla vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Son 3 yıldır iktidarda olan Başbakan Scott Morrison hükümeti, salgın sürecinde ölümlerin düşük seyretmesini hükümetin bir başarısı olarak gösteriyor.

İklim değişikliği

Dünyanın en büyük kömür ihracatçıları arasında yer alan Avustralya, son yıllarda sıkça orman yangınları ve sel felaketlerine sahne oldu.

Morrison hükümeti, küresel ısınmayla mücadelede üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek Avustralya'nın, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmasını amaçlıyor. Buna karşılık seçimlerde mevcut hükümete karşı yarışı sürdürecek İşçi Partisi, söz konusu hedefe daha çabuk ulaşılması için adımlar atmayı ve 2030'a yılına kadar emisyon oranının yüzde 43 azaltabilmeyi hedefliyor.

Öte yandan, taraflar Avustralya'nın kömür ihracatını azaltma sözü vermekten kaçınıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da yapılacak seçimler sonrası yeni hükümetin gündemi yoğun olacak - Son Dakika


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