Katıldığı asker uğurlama töreninde omuriliğine kurşun isabet etmesi sonucu 22 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Murat Şirin, engelleri nedeniyle karamsarlığa kapılanlara, "Hiç kimse ben başaramam demesin. İnanmak başarmanın yarısıdır." dedi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1975'te dünyaya gelen ve 3 yaşındayken annesiyle Türkiye'ye göç eden 44 yaşındaki Murat Şirin'in hayatı askerlik dönüşü katıldığı asker uğurlama töreninde ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla tamamen değişti.

Kurşunun omuriliğini zedelemesi sonucu 22 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını belirten Şirin, AA muhabirine olay sonrası yaşadığı zor süreci ve bugün geldiği noktayı anlattı.

Ağustos 1997'de bir çay bahçesinde düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde aldığı kurşun yarasıyla omuriliği zedelendiği için yürüyemediğini söyleyen Şirin, "İlk zamanlar bir şey olabilir korkusundan dolayı ellerimle ayaklarımı bile tutmuyordum. Allah razı olsun ailem, yetiştiğim çevredeki arkadaşlarım, eşim dostum sayesinde biraz daha çabuk atlattım." diye konuştu.

"Benden daha zor durumdakileri görmem faydalı oldu"

Olaydan iki hafta sonra geldiği İstanbul'da 6 ay süreyle gördüğü tedavinin süreci atlatmasına olumlu katkıda bulunduğu aktaran Şirin, "Benim gibi hatta benden daha zor durumdaki hastalarla bir araya gelmiş olmam bana çok faydalı oldu çünkü böyle bir rahatsızlığı yaşayanın sadece ben olmadığımı orada öğrenme şansı buldum. Toparlanmam açısından, tekrar kendime gelebilme ve günlük yaşamıma dönebilme açısından çok büyük etkisi oldu." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki tedavinin ardından 2007'de Avustralya'ya döndüğünü dile getiren Şirin, Melbourne kentindeki yaşamına ilişkin şunları söyledi:

"Camiye kendim gidip gelebiliyorum, el kontrol sistemiyle burada araba kullanabiliyorum. Yalnız başıma tekerlekli sandalyemi toparlayıp arabama koyarak bir yerlere özgürce gidebiliyorum. Türkiye'de araçların kaldırımlara park etmesi gibi bir sorun yaşıyorduk, yaşıyordum, yaşadım. Burada kesinlikle böyle bir şey yaşamıyorum. Bütün her yer sadece sosyal alışveriş alanları değil, evim aynı şeklide bana göre dizayn edildi. Banyosu, tuvaleti, bahçesi her yere girişim çıkışım için özel yapıldı."

"Devlet yardımları, eşimle birbirimize daha fazla vakit ayırmamızı sağlıyor"

Şirin, Avustralya'nın Ulusal Engellilik Sigorta Programı (NDIS) kapsamında engellilere sağladığı yardımlardan yaralanmaya başlamasıyla eşi Şengül Ceylan Şirin ile birbirlerine daha çok zaman ayrıma şansı bulduklarını söyleyerek "Devlet bize sağladığı imkanları çok daha artırdı. Evde bana gelen yardımcılar olsun, bakıcılar olsun... Eşimle berber yaşıyoruz, onun da yardımlardan faydalanması, bana karşı olan yükünün hafiflemesi, birbirimize daha fazla vakit ayırmamızı, daha pozitif olmamızı, daha çok topluma karışmamızı sağlıyor. Bu ve buna benzer birçok hizmetten yaralanmaktayım ve çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Ekip arkadaşlarıyla haftada bir saat yaptıkları gönüllü radyo programıyla Türk toplumunu bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirten Şirin, "Etrafındaki insanlar da seni gördükleri zaman, 'İşte bak engelli ama ne kadar güzel, bir şeyler yapmaya çalışıyor' dedikleri zaman onlar için de faydalı olmuş oluyorsun. Bunu görmek beni çok daha mutlu ediyor." dedi.

Otomatik vitesli arabasına yerleştirdiği taşınabilir el kontrol sistemi ile hem Avustralya'da hem de tatil için gittiği Türkiye'de dilediği gibi araç kullanabildiği sistemi tüm engellilere tavsiye eden Şirin, "Tek elle direksiyonu, öteki elimle de gaz ve freni kontrol ediyorum. Çok rahat, çok kolay. Türkiye'de de kullandım. Portatif el kontrol sistemim var. Türkiye'de de kullanıyorum, bütün engelli arkadaşlarıma tavsiye ederim çok büyük bir avantaj." ifadesini kullandı.

"Hiç kimse ben başaramam demesin"

Kendisi gibi bedensel engellilere evden çıkarak topluma faydalı olmaları tavsiyesinde bulunan Şirin, sözleri şöyle tamamladı:

"Hiç kimse ben başaramam demesin, benim sevdiğim bir laf vardır inanmak başarmanın yarısıdır. İnsanlar sadece başarılı olabileceklerine inansınlar, insan istedikten sonra mutlaka bir şekilde faydalı olmayı başarabiliyor. Tabir yerindeyse dünya iki günlük bir dünya. Burada insanlığa ne kadar faydalı olabilirsek bizim en büyük kazancımız odur. İnşallah Rabb'im hepimize faydalı olmayı nasip etsin."