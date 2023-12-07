Avustralya\'da yaşayan Türk adam nafaka davasından vazgeçti

Avustralya'nın Melbourne şehrinde boşanma davası devam eden 20 yıllık eşine nafaka ödemediği için Türk yasalarına göre cezaevine giren ve bir gün cezaevinde kalan aslen 83 ama kimlikte 81 yaşındaki Zülfü Şirin'e 14 bin 854 kilometre uzaktan sevindirici haber geldi. İhlas Haber Ajansı'nın yaşlı adamın başına gelen olay ile ilgili yaptığı haberler Avustralya'da gündem olunca Melbourne şehrinde yaşayan davalık olduğu hanımı ve ailesi nafaka davasından vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre, eşi Nebiye Şirin ile 1972 yılında tanışıp evlenen Zülfü Şirin ilk çocukları 1.5 aylıkken rızık davası için eşi ve çocuğu ile birlikte Avustralya'nın Melbourne kentine göç etti. Burada yıllarca metal işi yapıp tarlalarda çalışan Şirin çiftinin 2 çocuğu da yurt dışında dünyaya geldi. 45 sene evli kaldığı Nebiye Şirin ile ne olduysa anlaşamamaya başlayan Zülfü Şirin 7 sene önce eşi ile evdeki elektrik düğmesini kapama sebebiyle çıkan tartışmada oğlu tarafından darp edilince olanları sindiremeyip Melbourne'deki bağ evine çıktı. Bir süre orada kalıp eve geri döndüğünde eşi ve çocukları tarafından eve alınmayan yaşlı adam Türkiye'ye dönüş yapıp baba ocağı olan Bursa'nın Gemlik ilçesi Katırlı köyündeki evine yerleşti.

1 sene önce 50 senelik hayat arkadaşı hakkında boşanma davası açan yaşlı adam daha boşanma davası bitmeden bir sabah jandarma karakoluna çağırılıp eşine ödemesi gereken nafakayı ödemediği için cezaevine gireceğini öğrenince belki de 83 yıllık hayatının en büyük şokunu yaşadı. Olanlara inanamayan yaşlı adam jandarma eşliğinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cezaevi gidişi yaşlı adamın "Üzülmedim ama bu yaştan sonra cezaevi olacak iş değil diyerek" döktüğü gözyaşları Tüm Türkiye'nin kalbine mermi gibi saplandı. Yurtiçi ve yurt dışından yüzlerce vatandaş İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haberin ardından Zülfü dedenin nafaka cezası olan 5 bin 700 lirayı ödeyebilmek için adeta seferber oldu.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan Erkekleri Koruma Derneğinin Ceza İnfaz Kurumu yetkililerine ulaşıp 5 bin 700 lira tutarındaki nafaka ücretini havale yapmasıyla birlikte 24 saat tutuklu kalan Zülfü Şirin özgürlüğüne kavuştu. Cezaevinden çıkarken de sevinç gözyaşı döken yaşlı adam "Cezaevine girerken göz yaşı döktüm çıkarken de sevinç gözyaşları döktüm. Böyle şeyler kimselerin başına gelmez inşallah. İçine düştüğüm duruma cezaevindekiler bile şaşırdı. Ben eşime bir tokat dahi vurmadım. Avusturalya'da nafaka diye bir şey yok. Nafaka davaları cinayetlerin anahtarı. Bu nafaka davaları cinayetlerin başlangıç sebepleri. Genellikle cinayetler bunlardan çıkıyor. Nafaka yüzünden bunalıma giren insan ne yapsın ya kendini öldürür yada karşısındakini. Ne olur devletimiz bu konularla ilgilensin. Vatandaşlarımız niye mağdur olsun. Bir yıl evli kalıyor sonra gidiyor başka biriyle yaşıyor boşandığı adamdan hayat boyu nafaka talep ediyor. Olacak iş değil" şeklinde konuştu.

Sevindirici haber 15 bin kilometre uzaktan geldi

83 yaşındaki Zülfü Şirin'in nafaka tutarı olan 5 bin 700 lirayı ödeyip serbest kalmasını sağlayan Erkekleri Koruma Derneği başkanı Bahri İnceler Ankara'dan İnegöl'e gelip yaşlı adam ile köyündeki kahvehane de bir araya geldi. Kendisinin de iş gereği Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunduğunu, yaşlı adam hakkında yapılan haberlerin Avustralya'da da ses getirdiğini belirten İnceler, çıkan haberlerin ardından Zülfü Şirin'in Melbourne'de yaşayan eşinin ve yakınlarının nafaka davasından vazgeçtiği müjdesini verdi. Çayını yudumlarken 24 saatlik cezaevi hatıralarını anlatan yaşlı adam; kendisini kurtaran Bahri İnceler'e 5 bin 700 lirayı en kısa sürede geri ödeyeceğini belirtip teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin telefonla ulaştığı 83 yaşındaki Zülfü Şirin, "50 yıllık eşin, 3 çocuğunuz var tekrar barışmak ister miydin? sorusuna "Beni rezil ettiler bu saatten sonra nasıl bakarız birbirimizin yüzüne? Nasıl olacak o? Cezaevinde geçirdiğim 24 saat 83 yıllık ömrüme bedel. Saniyeler geçmek bilmedi. Ama nasip, gelip özür dilerse neden olmasın. 50 senenin hatırı var, o benim hayat arkadaşım sonuçta" diye konuştu. - BURSA