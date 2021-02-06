Avustralya'da yaşayan Türkler, İdlibli yetimlere kışlık giysi ve battaniye yardımı yaptı - Son Dakika

Avusturalya'da yaşayan Türklerin kurduğu Australian Humanitarian Fund (AUHF) derneği, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu zorla yerinden edilen yetimlere kışlık giysi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Arzu Günsay AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasının ardından Türkiye ve Suriye'de yaşayan yetim çocuklara kışlık kıyafet yardımı için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Günsay, İdlib'de derme çatma çadırlarda yaşayan 250 Suriyeli yetime mont, bot, kazak, atkı, bere ve battaniye dağıttıklarını kaydetti.

AUHF, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine daha önce de yardımlar ulaştırmıştı.