MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır - Son Dakika
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MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır

01.04.2022 10:11

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler yarın başlayacak ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler yarın başlayacak ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı, son 2 ramazanı evlerinde misafirleriyle iftar yapamadan geçirmek zorunda kalan Türkler, bu yıl yasakların kalkmasıyla iftarları sevdikleriyle birlikte yapmaya hazırlanıyor.

Bu nedenle ramazan öncesi alışverişe çıkanlar, ilk iftarı birlikte açmak için davet ettikleri misafirlerine ikramlık hurma, kuruyemiş ve meyvelerin yanı sıra içecekleri de alarak alışverişlerini tamamladı.

Melbourne'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden Meadow Heights semtindeki alışveriş merkezinde Yasemin Duru, AA muhabirine, bu yıl hem iftarlara katılabileceklerini hem de misafir kabul edebileceklerini söyledi.

Duru, "Ramazan alışverişine çıktım, hurma ve tatlı gibi ramazanda gerekenleri almaya geldim. İslam aleminin ramazanı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Avustralya'daki ramazanların da güzel olduğunu anlatan Duru, "Misafir ağılıyoruz, kendimiz davetlere gidiyoruz, Türkiye'deki kadar olmasa da buraya göre güzel oluyor." dedi.

Yaklaşık 50 yıl önce geldikleri Avustralya'da ilk yıllarda ramazanların daha güzel geçtiğini dile getiren Münire Akyol, "Hayırlı, uğurlu, şifalı, barış dolu ramazan diliyorum cümle İslam alemine." diye konuştu.

Kuruyemiş almaya çıktığını anlatan Cevdet Apak, "Ramazan hazırlıklarını yapıyoruz. İftardan sonra doktorlar fındık, badem, hurma iyi gelir diyor, onları almaya çalışıyoruz." dedi.

Avustralya'da 2016'da yapılan son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 2,6'sını oluşturan Müslümanların sayısı 604 bin 200 olarak kayıtlarda yer alıyor.

MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır
MELBOURNE - Avustralya'da yaşayan Türkler ramazana hazır

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Kaynak: AA

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