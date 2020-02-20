Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü - Son Dakika
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Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü

6 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü, System.String[]

Avustralya'nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 160 yolcusuyla Melbourne-Sydney seferini yapan yolcu treni, Melbourne'a 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yerel saatle 19.45 sularında meydana gelen kazada beş vagon raydan çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Vagonlardaki yolcuların tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, olayda yaralanan yolcuların sayısı ve durumları hakkında açıklama yapmadı.

Wallan kasabasında yaralılar için acil müdahale merkezi kuruldu.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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