Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi

Göç sırasında yolunu şaşırarak Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik kambur balinanın, nehirden çıkartılarak yeniden okyanusa ulaştırılması için uzmanlar tarafından çalışma başlatıldı.

DEV BALİNA TİMSAHLARLA DOLU NEHİRDE

Yetkililer, ülkede ilk kez böyle bir olay yaşandığını söylerken adını timsahlardan alan nehirde çok sayıda timsah bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre normalde timsahlar, dev cüsseleri nedeniyle balinalar için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak nehrin sığ kıvrımlarında mahsur kalması halinde balinanın timsahlara yem olabileceği belirtiliyor.

Avustralyalı uzmanlara göre geçen hafta Avustralya'nın en büyük ulusal parkı olan Kakadu Ulusal Parkı'nda üç kambur balina daha tespit edildi. Balinalardan ikisi sonradan denize dönmeyi başardı. Ancak balinalardan biri, denizden 30 kilometre kadar içeri girdi.

BALİNALARIN SES KAYITLARI KULLANILACAK

Balinanın okyanusa geri dönebilmesi için bölgeye teknelerin girişi yasaklandı. Denizden 20 kilometre uzakta, nehrin en derin noktasında bulunan balinanın, kendiliğinden okyanusa dönmesi umuluyor. Hayvanın dönüşünü kolaylaştırmak için teknelerden "gürültülü seslerin" verilmesi ya da kambur balina ses kayıtlarının kullanılması planlanıyor.

Federal bölge hükümetinde görevli Carole Palmer adlı bir deniz ekosistemleri uzmanı, "Nehrin suları bulanık olduğu için başka balina olup olmadığını bilmiyoruz" dedi. Ayrıca Palmer, balinaların Antarktika'ya giderken yollarını şaşırıp nehre girdiklerini tahmin ettiklerini de belirtti.

Kambur balinalar, baharda yavrulamak için Avustralya'nın sıcak sularına göç ediyor ve sonrasında yiyecek bulabilmek için Antarktika'ya gidiyor.